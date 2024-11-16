Meteorolojiden Sarı Kodlu Uyarı: Kar Yağacak!

SON TAHMİNLER VE YAĞIŞ DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği son tahminlere göre, Türkiye’nin büyük bölümünün parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Marmara bölgesi genelinde, Ege’nin kuzey ve batı kısımlarında, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunda, Batı Akdeniz’in kıyısında, Doğu Akdeniz’in İskenderun Körfezi ve Toroslar ile (Çorum hariç) Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu Bölgeleri’nin yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise yağmur olarak görülmesi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve 2200 metre üzerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Ege’nin batı ve Batı Karadeniz kıyılarının doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

UYARILAR VE SICAKLIK DEĞİŞİKLİKLERİ

Kuvvetli yağışların beklenildiği Aydın, Giresun, İzmir, Manisa, Muğla, Trabzon ile karla karışık yağış beklenen Artvin ve Rize için “sarı” kodlu uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının, Akdeniz kıyı kesimleri hariç, diğer yerlerde 2 ila 4 derece azalması tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı ve doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli rüzgarların (40-60 km/sa) eseceği belirleniyor.

MARMARA VE EGE’DE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Marmara Bölgesi’nde rüzgarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, gece saatlerinde ise etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ege Denizi’nin kuzeyinde de rüzgar, günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek ve pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: Bugün yağmurlu, sıcaklık 18°; yarın yağmurlu, sıcaklık 16°; 17 Kasım 2024 Pazar yağmurlu, sıcaklık 17°; 18 Kasım 2024 Pazartesi yağmurlu, sıcaklık 9°; 19 Kasım 2024 Salı yağmurlu, sıcaklık 10°.

DOĞU KARADENİZ VE EGE’DE YEREL YAĞIŞLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren İzmir’in geneli, Manisa ve Aydın’ın batısı ile Muğla’nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentisi var. Giresun’un doğusunda, Trabzon’un batısında ve Rize çevrelerinde ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışların kıyı kesimlerde sağanak, Rize ve Artvin’in yükseklerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.