Meteorolojiden uyar geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege Bölgesi kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in doğusu ile Orta Karadeniz’in yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu’nun doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riskine karşı da uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava durumu tahminlerine göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege Bölgesi kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in doğusu ile Orta Karadeniz’in yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu’nun doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.