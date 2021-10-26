Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzeyi ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri ile yarın (Salı) Van, Hakkari, Muğla’nın doğusu, Burdur’un güneyi ve Antalya’nın batı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yarın kuzeybatı kesimlerden başlayarak artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.