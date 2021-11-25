Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bingöl, Tunceli ve Elazığ’da yoğun kara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek karın Bingöl, Tunceli ve Elazığ’ın kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.