Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Akdeniz, Ege ve Marmara’nın kıyı kesimleri dışında kalan kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

SICAKLIK NORMALİN 10 DERECE ALTINA DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının ülke genelinde bugünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.

ürkiye’nin doğusunda karla karışık yağmur beklentisi var.

Artvin, Bitlis, Hakkari, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Van, Batman ve Şırnak’ta beklenen karla karışık yağmur için sarı kod uyarısı yapıldı.