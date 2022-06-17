Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den gelen uyarılar devam ediyor. Kuvvetli yağışlar yurdun çeşitli bölgelerini esir alırken 5 günlük hava raporu da paylaşıldı. Raporda yağışların İstanbul’da da etkili olacağı açıklandı.

Meteoroloji’nin 5 günlük raporunda Pazar ve Pazartesi günleri kuvvetli sağanak yağışların Marmara’nın tamamında, Karadeniz’in batısında ve iç bölgelerde etkili olacağı görülüyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, yarın için Eskişehir ve Kütahya’da gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre cuma günü öğleden sonra Eskişehir ve Kütahya il geneli ile Bilecik’in güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Meteorolojiden yapılan uyarıda; gök gürültülü sağanak yağış esnasında yıldırım, kısa süreli kuvvetli yağış, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi riskler bulunduğu, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. Yarın Eskişehir kent merkezinde ise en yüksek sıcaklığın 26 derece olması bekleniyor.