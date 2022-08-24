Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’dan Marmara ve Kuzey Ege’de bugün başlaması beklenen kuvvetli yağışla ilgili arka arkaya uyarı geldi. “Umarım tahminim gerçekleşmez” diyen Orhan Şen de, tatil bölgelerindeki vatandaşları uyararak yağışların beklendiği saatleri paylaştı. İstanbul’da ise yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 41-42 derece olacağını söyleyen Prof. Dr. Şen, İstanbul’da kuvvetli yağışın yarın öğlen beklendiğini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) 11 kent için bugün etkili olması beklenen kuvvetli Yağış uyarısı yapıldı.

Açıklamada, 11 ilde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin olarak “24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara’nın güney ve batısı ile Kuzey Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya’da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

VALİLİKLER BİLGİLENDİRİLDİ

Kuvvetli yağışın beklendiği valiliklere; meydana gelebilecek ani Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı bilgilendirmede bulunuldu.