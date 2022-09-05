Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’dan yapılan uyarıda birçok il için yağış beklendiği belirtilirken, Rize, Artvin’in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun’da şiddetli yağışlara bağlı olarak sel ve heyelan uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Konya, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize, Artvin’in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun’un doğusunda yer yer şiddetli olması bekleniyor.

YAĞIŞLARIN ARDINDAN SICAKLAR GERİ DÖNECEK

Tahminlere göre haftanın ilk günlerinde düşüşe geçen hava sıcaklıkları hafta ortasında yağışların da etkisini yitirmesiyle yükselişe geçecek.

İstanbul ve çevresinde bugün ve yarın yağış beklenirken hafta ortasında yağışlar sadece Karadeniz’in doğusunda kendini gösterecek. Cuma günü yurdun tamamında güneşli bir hava bekleniyor, hava sıcaklıkları hissedilir oranda artış yaşayacak.