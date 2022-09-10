Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’nin paylaştığı rapora göre, sıcaklıklar hafta sonu mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Pazartesi günü yağışlı hava geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 – 15 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmini raporunu paylaştı.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacak, hafta sonu mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde yağışların geri gelmesi bekleniyor. Ülkenin hemen hemen tamamını etkileyecek yağışlı havanın perşembe gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin günlük raporuna göre ise; hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.