Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun batısında etkisini gösteren kuvvetli rüzgar için uyarılarına devam ediyor. Yayımlanan raporda İstanbul dahil çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, Bilecik, Bursa, İstanbul, Kütahya, Muğla, Yalova, Bolu, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Uçak, Düzce için sarı kodlu ‘rüzgar’ uyarısı yaptı. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale için ise ‘turuncu kodlu’ kuvvetli rüzgar uyarısı geldi.