Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün yurdun batısından giriş yapacak yağışlı hava yarın iç ve yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşecek. Rüzgarın hızı yer yer 90 kilometre hıza kadar çıkacak.

Meteoroloji hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı ve birçok bölgeyi uyardı. Tahminlere göre bugün yurdun önemli bir kısmında sağanak yağışlar görülecek. Yağışlı havanın yarından itibaren tüm yurdu sarması ve özellikle rakımın yüksek olduğu noktalarda kar yağışına neden olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege’de kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

RÜZGAR YER YER FIRTINAYA DÖNECEK

Rüzgârın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir