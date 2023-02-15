Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Batı Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Karadeniz bölge genelinde kuvvetli, Doğu Karadeniz’de yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Ülkegenelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu (Konya, Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kar, Batı Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Karadeniz bölge genelinde kuvvetli, Doğu Karadeniz’de yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.