Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz karla karışık yağmurluyken, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusunda lodos etkili oluyor. Deprem bölgesinde ise hava parçalı bulutlu, Hatay’da ise yağmurlu olması bekleniyor. Bölgede hava sıcaklıklarının 9 ila 14 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.