Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayınladı. Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre bugün Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 10 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji, İstanbul’da yağışların etkisini artıracağı saati açıkladı. İstanbul’da öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

PROF. DR. ŞEN: BUGÜN BATI BÖLGELER YAĞMURLU

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından “Bugün batı bölgeler yağmurlu. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İzmir, Manisa, Bursa, Denizli ve Uşak çevrelerinde gece Antalya’da yerel kuvvetli olması bekleniyor” mesajını paylaştı.

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji’nin ‘sarı’ kodla uyardığı 10 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.