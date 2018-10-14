Meteoroloji’den uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen yağmurlarla ilgili uyarı yaptı ve başta Marmara Bölgesi olmak üzere Karadeniz ve Ege’de yağışın etkisini göstereceğini bildirdi.

Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. 14 Ekim pazar günü yurdun büyük çoğunluğu sağanak yağışın etkisi altında olacak. Ege ve Akdeniz’de gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. İç Anadolu-Karadeniz-Doğu Anadolu’da ise yerel sağanaklar şeklinde yağışlar görülecek. Yağış Marmara’nın güneyinde de ara ara sağanağa dönüyor, sıcaklıklarda ciddi bir dalgalanma yok.

TRT