Meteoroloji’den uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinde Antalya ve çevrelerinde yaşayan vatandaşları uyardı ve bölgede kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; bugün öğleden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak Çarşamba ve Perşembe günleri Antalya’nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya) aralıklarla şiddetli olmasının beklendiği bildirildi.

Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı yetkililerden ve vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi…

TRT