Meteoroloji’den uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde beklenen sağanak yağışlarla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Mersin, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Samsun ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zamanla karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor, Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) Antalya merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıülkenin batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile yarın öğle saatlerinden sonra Marmara’da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 12

Adana: Parçalı bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; kuvvetli, il merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.) 15

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 14

Trabzon: Parçalı bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -10

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7

TRT