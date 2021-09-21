Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Kış sezonunun ilk soğuk hava dalgası Türkiye’ye yaklaşıyor.

Yarından itibaren sıcaklıklar düşmeye başlıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşlar yaklaşan kış havası için uyarıldı.

Sıcaklıkların, çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi’nden başlayarak perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

KARADENİZ’E KAR GELİYOR

Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde beklenen yağışların, bu sıcaklık düşüşü ile birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların; Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu’nun kıyı ve Karabük’ün kuzey ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un kıyı, Samsun’un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor.

CUMA GÜNÜ YURDU TERK EDİYOR

Soğuk ve yağışlı sistemin, cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olduktan sonra ülkemizi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor.