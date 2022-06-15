Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den peş peşe yağış uyarıları geliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle çok sayıda ilde sel ve su taşkını meydana geldiğini ve yağıştan etkilenen 13 ilde müdahale çalışmalarına devam edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (İstanbul’un Avrupa Yakası hariç) Marmara, Güney ve İç Ege, Akdeniz, (Samsun ve Sinop hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bitlis ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Malatya, Elazığ, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun’un doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.