Meteoroloji’den önemli açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Zonguldak’ta gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Yağışların; Çanakkale’nin güneyi ile Balıkesir’in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 17

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 17

Trabzon: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 14

Erzurum: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 13

TRT