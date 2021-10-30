Meteorolojiden uyarı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre bugün 4 bölgemizde yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur biçiminde olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege’nin güney, Akdeniz’in batı kıyıları ve Mersin, Adana çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU’DA KAR, GÜNAYDOĞU’DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis’in yüksek kesimlerinde, Van’ın güney ve batısı, Hakkari’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.