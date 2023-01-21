Meteorolojiden uyarı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın güneyi ve kuzey Ege içinse fırtına uyarısında bulunuldu. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Burdur’un doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR ÇEVRESİNDE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların; Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.