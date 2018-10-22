Meteoroloji’den uyarı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklenen yağışlarla ilgili uyarı geldi. Meteoroloji, Marmara ve Doğu Anadolu’da akşam saatlerinde sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara’nın kuzeydoğusu, Akdeniz, Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Malatya dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Yalova çevreleri ve Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Bitlis çevreleri ile Artvin’in kıyı, Diyarbakır’ın kuzeydoğu ve Muş’un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRT