Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Ağustos verilerine göre Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, hava sıcaklıkları Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Öte yandan bugün Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman ve Mardin’de hava sıcaklığı 40 derecenin üstünde olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 40 DERECENİN ÜSTÜNDE OLACAK

Meteoroloji’nin maximum sıcaklık haritasına göre bugün Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman ve Mardin’de hava sıcaklığı 40 derecenin üstünde olacak.