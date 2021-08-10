Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklıklarının; ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Karadeniz yağış almayı sürdürücek.

Batı ve Orta Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün sabah saatlerinden itibaren, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat), Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’un batısında çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çarşamba günü yağışların Marmara ve İç Anadolu’da da etki göstermesi bekleniyor.