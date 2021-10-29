Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye’nin doğusu sağanak yağışların etkisi altında. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Diğer yandan Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli poyraz etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri, Sivas, Tokat, Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis’in yüksek kesimleri, Van’ın güneyi ve batı, Hakkari’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak çevreleri ile Van’ın güney ve batı, Erzurum’un güney kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ da 3 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi’nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.