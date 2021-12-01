Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve Kıyı Ege dışında kalan yerlerde yarın yağış hakim olacak. Yağışlar, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İç Ege ve Karadeniz’in batısında kar şeklinde olacak.

ANKARA’YA İLK KAR DÜŞTÜ

Ankara’da gece en düşük sıcaklık -1, gün içinde ise 5 derece olacak. Kar yağışının kentin tamamında etkili olması bekleniyor.

Ankara’nın bazı bölgelerinde etkili olan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Gölbaşı’na bağlı İncek ile Çankaya’nın Oran ve Ahlatlıbel bölgesinde, yoğun kar yağışı etkili olurken, Keçiören’in bazı kesimlerinde de karla karışık yağmur görüldü.