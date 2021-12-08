Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre bugün ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak beklenirken Akdeniz’in Toroslar Mevkisi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar bekleniyor. Meteoroloji 26 kent için sarı kodlu uyarıda bulunurken yağışların Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman’ın merkez ve kuzey, Elazığ’ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.