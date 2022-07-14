Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Bu hafta Türkiye genelinde kavurucu sıcaklar etkili olması beklenirken önümüzdeki hafta, 26 ilde sağanak yağmur yağacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Karabük, Bolu, Sinop, Bilecik, Amasya, Tokat ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey çevreleri ve Bursa’nın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi günü İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırıkkale, Çanakkale, Yalova, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Sinop, Samsun, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’de sağanak yağmur bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.