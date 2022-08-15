Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Günün ilk saatlerinden itibaren İstanbul ve Ankara’da kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Beklenen yağışa karşı İstanbul ve Ankara valiliklerinden de peş peşe uyarılar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı. İstanbul ve Ankara valilikleri de uyarı mesajı yayımladı.

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımladı:

“Meteoroloji’ye göre; yarın (bugün) ilk saatlerden itibaren İstanbul’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

AKOM’DAN AÇIKLAMA

Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan yapılan açıklamada, İstanbul’un gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altına gireceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre pazartesinin ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul’a ulaşması bekleniyor. İl genelinde gece saatlerinden itibaren (03.00) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren 06.00 etkisini arttırması, akşam saatlerine kadar 18.00 yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.