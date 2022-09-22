Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu’nun doğusu için bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kodla uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu`nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.