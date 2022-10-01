Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporu yayımladı. Hafta sonu ülke genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakim olurken; pazartesi günü sağanak yağışlar geri geliyor. Sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor. Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.