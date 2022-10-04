Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, aralarında İstanbul’un da olduğu birçok ilde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ekim Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Buna göre yurt genelinde sıcaklıkların birkaç derece düşmesi beklenirken bazı bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya’nın güney, Marmara’nın doğu kesimleri, Artvin merkez hariç Karadeniz, Batı Akdeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Tokat ile Yozgat’ın doğu, Sivas’ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Tokat çevreleri ile Sivas’ın kuzey ve batı, Yozgat’ın doğu, Giresun’un iç ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.