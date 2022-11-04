Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahminini yayınladı. Meteoroloji tarafından paylaşılan haritalarda önümüzdeki haftanın başında kar yağışının başlaması bekleniyor. Beklenen kar yağışının 5 gün boyunca devam edeceği tahmin ediliyor.

Yayınlanan hava durumu raporuna göre, önümüzdeki 5 gün boyunca bazı bölgelerde yağmur ve sis bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken Doğu Anadolu bölgesinde hafta başından itibaren kar yağışlarının görülmesi bekleniyor