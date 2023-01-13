Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan “turuncu” kodlu uyarıya göre Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağış ile fırtına etkili olacak.

Marmara, Ege’nin iç kesimleri, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısının yağmurlu; Batı Akdeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Antalya, Isparta ve Burdur’da görülecek sağanağın kuvvetli (25-60 kg/m2), Antalya çevreleri ile Isparta’nın güney ve Burdur’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (60-120 kg/m2/12 saat) olması bekleniyor.