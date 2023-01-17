Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri “turuncu” ve “sarı” kodla uyardı. İstanbul ve İzmir’in de aralarında olduğu 19 kentte bugün kuvvetli rüzgar bekleniyor. Fırtına sebebiyle deniz ulaşımında da birçok sefer iptal oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 ilde ‘sarı’, 5 ilde ‘turuncu’ yayınlayarak fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

İşte sarı kodla uyarılan o iller: Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Düzce, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Uşak, Yalova.

Turuncu kodla uyarılan iller: Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

FIRTINA DENİZ ULAŞIMINI DA VURDU

Kuvvetli rüzgar sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) 07.45’te yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi iptal oldu.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) de bazı seferleri gerçekleştirilemeyecek.