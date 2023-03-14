Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteorolojiden 19 kente uyarı: Sağanak ve fırtına görülecekABONE OLMeteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun büyük bölümünü “turuncu” ve “sarı” kodla uyardı. İzmir’in de aralarında olduğu 4 kentte bugün fırtına, 15 ilde de şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 ilde ‘turuncu’, 9 ilde ‘sarı’ kod yayınlayarak fırtına ve sağanak uyarısında bulundu.

Fırtına ve kuvvetli yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

İşte turuncu kodla uyarılan o iller: Adana (gök gürültülü sağanak), Adıyaman (gök gürültülü sağanak), Diyarbakır (gök gürültülü sağanak), Elazığ (gök gürültülü sağanak), Gaziantep (gök gürültülü sağanak), Malatya (gök gürültülü sağanak), Kahramanmaraş (gök gürültülü sağanak), Mardin (gök gürültülü sağanak), Şanlıurfa (gök gürültülü sağanak), Kilis (gök gürültülü sağanak).