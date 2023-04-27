Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporu yayımlandı. MGM, İstanbul ve 26 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre yer yer sağanak yağışlı havanın etkili olacağı ve hava sıcaklıklarının da 4-5 derece düşerek mevsim normallerinin altında olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre sağanak yağışlı hava ülke genelinde etkili olacak. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında seyrederken hafta sonuna doğru mevsim normellerine yükselecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Malatya çevreleri dışında, diğer bölgelerimizin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının İç ve Batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

27 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürülüğü Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Sakarya, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı