Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara, Ege, Kuzey Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ile Orta Karadeniz’de toz taşınımı görülecek. Deprem bölgesinde ise hava parçalı bulutlu sıcaklıklar 16 ila 20 derece arasında seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Çorum çevreleri ile Isparta’nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.