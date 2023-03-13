Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu tahmin raporunda; İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 57 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunurken, uyarı yapılan 57 kentte yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor

Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinin kuvvetli, Antalya’nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.