Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özellikle salı gününe dikkat çekti. Büyük bir fırtına geldiğini söyleyen Kerem Ökten paylaşımına bir de harita ekledi. Ökten, İstanbul ile ilgili şu uyarılarda bulundu:

“İstanbul’da pazartesi daha etkili sağanak yağışlar bekleniyor. Salı günü kış geliyor. Özellikle Çarşamba günü hava çok soğuk. Vücut sıcağa adapte olmaya çalışırken bu ani soğuklar hastalık riski yaratıyor.”

METEOROLOJİ’DEN O İLLER İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava durumu ile ilgili yapılan son değerlendirmelerde ise yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği açıklamasında bulundu.