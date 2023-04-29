Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış beklendiğinden ani sel, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek.

Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz ile Erzincan, Dersim, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.