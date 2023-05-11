Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayımladı. 7 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken, yağışların, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli ve Eskişehir ile Burdur ve Isparta’nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Maraş ve Osmaniye çevrelerinin, İç Anadolu’nun batısı ve güneydoğusunun, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz’in, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli ve Eskişehir ile Burdur ve Isparta’nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurdun güney ve doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Yurdun güney ve doğusunda güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli ve Eskişehir ile Burdur ve Isparta’nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLA UYARI YAPILAN KENTLER: Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Eskişehir, Konya, Kütahya, Uşak