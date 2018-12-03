Meteoroloji’den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde beklenen yağışlarla ilgili açıklamada bulundu ve özellikle Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar’da sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya ve batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle doğu ve güneydoğu, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 11

İstanbul: Parçalı bulutlu 14

İzmir: Parçalı bulutlu 16

Bursa: Parçalı bulutlu 14

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; akşam saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 17

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

TRT