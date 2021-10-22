Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji, haftalık yeni hava durumu raporunu yayımladı. Merakla beklenen son dakika raporuna göre pazar gününe kadar hava sıcaklığı mevsim normallerinde geçecek. 24 Ekim 2021 Pazar günü ise kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer yağış görülecek.

meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde yağış beklenmiyor, hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde ise Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun doğusunda yer yer sis bekleniyor. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Denizlerimizde rüzgar genellikle orta kuvvet ve altında esiyor. Yalnızca Kuzey Ege’de orta kuvvetin üzerinde esmesi bekleniyor.