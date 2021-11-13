Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Son dakika haberine göre; Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan cumartesi ve pazar günü de sisli hava etkisini göstermeye devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinde yağış beklenmiyor, bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI: Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

PUS VE SİS UYARISI: Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.