Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımlayan Meteoroloji, yurt genelinde sisli havanın cuma gününe kadar etkisini göstereceğini duyurdu. Yurtta hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Genellikle mevsim normalleri civarında, güney batı kesimleri ile doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç ve kuzey kesimlerde biraz azalacağı ancak genellikle mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor” denildi.