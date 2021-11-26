Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ait hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Hava durumu tahmin raporuna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Marmara’nın güneyi, Ege’nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde genellikle yağmur ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji; İstanbul, Yalova, Sakarya ile Gümüşhane ve Bayburt’un da aralarında bulunduğu çok sayıda il için kar ve sağanak yağış uyarısı yaptı.