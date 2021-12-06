Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji 6-10 Aralık tarihlerine ait hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde salı günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba ve perşembe gününde ise 13 il için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, “Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren ülkemiz genelinde azalacağı ancak Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor” denildi.

Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan Van, Ağrı, Kars’ta kar yağışı bekleniyor.