Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji, yoğun kar yağışı beklenen 6 il için “turuncu”, karla karışık yağmur beklenen 2 il için de “sarı kod” uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yağış görülecek. Yağışlar, Doğu Karadeniz’de sağanak ve karla karışık yağmur, Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kar şeklinde olacak.

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Öte yandan, karla karışık yağmur beklenen Rize ve Artvin için “sarı kod” ile uyarı yapılırken, yoğun kar yağışı beklenen Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için ise “turuncu kod” ile uyarı yapıldı.